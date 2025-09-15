Bub stürzt 25 Meter in die Tiefe und überlebt – auch seine Freunde brauchen Hilfe

Fünf Freunde waren am Sonntagnachmittag im Landkreis Eichstätt bei Kinding unterwegs. Gemeinsam haben sie die Natur und das bergige Gelände im Altmühltal erkundet. Als sich einer von ihnen einem Abgrund näherte, rutschte er plötzlich aus, fiel hin – und stürzte vor den Augen seiner Freunde etwa 25 Meter in die Tiefe.

Schockierender Unfall bei Kinding: 13-Jähriger stürzt im Altmühltal 25 Meter in die Tiefe

Noch während seines Falls von der Klippe prallte der 13-Jährige gegen einen Felsvorsprung. Und trotzdem hatte er noch Glück im Unglück: Wie ein Sprecher der Polizei Oberbayern Nord mitteilt, wurde sehr schwer verletzt. In Lebensgefahr habe sich der Bub aber zu keinem Zeitpunkt befunden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn sofort in ein Krankenhaus.

Auch seine vier Begleiter brauchten nach dem schockierenden Vorfall Hilfe: Sie hatten mit angesehen, wie ihr Freund zunächst in die Tiefe gestürzt war und anschließend mit dem Helikopter weggeflogen wurde – und wurden unmittelbar nach der Rettung des 13-Jährigen von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Bub stürzt von der Klippe – auch seine vier Freunde brauchen nach dem Unfall Hilfe

Das bergige Gelände rund um Kinding hatte die fünf Freunde bei strahlendem Sonnenschein am letzten Sonntag der bayerischen Sommerferien in die Natur gelockt. In der Umgebung gibt es viel zu sehen – darunter auch einen Pfad und ein verlassenes Haus, wie der Polizeisprecher mitteilt.