Zweite Donaubrücke: BN reicht Klage gegen Bau-Genehmigung ein

Der Landesverband des Bund Naturschutz (BN) hat Klage gegen die Baugenehmigung für die Zweite Donaubrücke und Osttangente eingereicht. Das teilt der Neuburger BN-Vorsitzende Günther Krell mit. „Die Entscheidung ist gefallen und wir werden fristgerecht am Donnerstag die Klage einreichen“, so Krell. Für die Ausformulierung der Begründung werde man den zugestandenen Zeitraum in den kommenden Wochen ausnutzen.

Laut Krell bezieht sich die Klage gegen den Freistaat Bayern als Genehmigungsbehörde auf die nicht ausreichend berücksichtigten Belange des Naturschutzes. Zudem sieht der BN die angebotenen Ausgleichsflächen und -maßnahmen als nicht ausreichend an.

Ebenfalls angekündigt zu klagen, haben Bergheimer Bürger. Sie befürchten erhöhte Verkehrsbelastung in ihrer Gemeinde. Ob die Klage bereits eingereicht wurde, ist nicht bekannt. Ralf Rick, Stadtjurist in Neuburg, ist noch nichts bekannt, wie er auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt. Allerdings endet die Frist erst am Freitag, 26. September. Wir die Klage zugelassen, wird sich das weitere Verfahren um mindestens ein Jahr verzögern. (fene)