Was Sie zur Bundestagswahl in Ingolstadt wissen müssen

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP ist Geschichte, der Bundestag hat Kanzler Olaf Scholz das Vertrauen entzogen. Die vorgezogene Neuwahl wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für Sonntag, den 23. Februar 2025, angesetzt. Knapp 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger entscheiden mit ihren Stimmen dann über die neuen Mehrheitsverhältnisse in Berlin – und darüber, wer einen Regierungsauftrag erhält. Alles, was Sie für die Bundestagswahl in Ingolstadt wissen müssen, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Welche Termine gibt es bei der Bundestagswahl in Ingolstadt zu beachten?

Rund um die Bundestagswahl in Ingolstadt gibt es folgende wichtige Termine zu beachten:

Am 23. Februar findet die Bundestagswahl statt.

Die Wahllokale haben am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Wahlbenachrichtigungen erhalten alle Bürgerinnen und Bürger spätestens drei Wochen vor der Wahl .

Bis wann kann man Briefwahl in Ingolstadt beantragen?

Alle Wahlberechtigten dürfen ihr Wahlrecht ohne Angabe eines besonderen Grundes durch Briefwahl ausüben - auch wenn sie sich etwa vorübergehend im Ausland befinden. Dazu muss der Wahlschein schriftlich oder online bei der Stadt beantragt werden. Der Antrag muss dem Wahlamt bis spätestens Freitag, 21. Februar um 15 Uhr, vorliegen. Da das aber bereits zwei Tage vor der Wahl ist, sollten Wählerinnen und Wähler lieber sichergehen und den Antrag früher stellen.

Beantragen kann man die Briefwahl zum Beispiel, sobald man die Wahlbenachrichtigung erhalten hat. Entweder man nutzt darauf den Barcode für das Online-Verfahren oder füllt die Rückseite des Schreibens aus - und schickt es mit der Post an die Gemeinde.

Der Wahlbrief muss dann, so erklärt die Bundesregierung auf ihrer Webseite, spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr bei der zuständigen Stelle vorliegen. Damit dieser tatsächlich rechtzeitig ankommt, sollte der Wahlbrief innerhalb Deutschlands spätestens drei Werktage vor der Wahl abgesendet werden, also am 20. Februar 2025.

Zu welchem Wahlkreis gehört Ingolstadt?

Die Stadt Ingolstadt gehört zum Bundestagswahlkreis 215: Ingolstadt. Dieser umfasst zudem auch den Landkreis Eichstätt und Teile des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, namentlich die Gemeinden Burgheim, Ehekirchen, Karlshuld, Karlskron, Königsmoos, Neuburg a. d. Donau, Oberhausen, Rennertshofen und Weichering, sowie die Gemeinden Bergheim und Rohrenfels. Insgesamt gibt es in Deutschland 299 Wahlkreise, 47 von ihnen in Bayern.

Wie viele Wahllokale gibt es in Ingolstadt?

Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, gibt es in Ingolstadt 77 Urnenwahllokale, die für die Wählerinnen und Wähler am 23. Februar geöffnet sind.

Welche Unterlagen benötigt man zum Wählen?

Wie die Stadt auf ihrer Webseite mitteilt, wird mit der Wahlbenachrichtigung der Nachweis im Wahllokal erbracht, dass man dort wahlberechtigt ist. Jede Wählerin und jeder Wähler sollte zusätzlich aber den Personalausweis oder Reisepass bereithalten, um sich ausweisen zu können. Die Wahlbenachrichtigung wird vom Wahlvorstand vor Ort einbehalten.

Wie viele Menschen in Ingolstadt dürfen wählen? Wer ist wahlberechtigt?

In Ingolstadt sind alle Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, die am Wahltag volljährig sind, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und seit mindestens drei Monaten in der Stadt mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind. Das sind momentan 89.157 Menschen (Stand 24. Januar).

Wie kann man Wahlhelfer bei der Bundestagswahl in Ingolstadt werden?

Bis zu 1500 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind laut der Stadt am Wahltag im Einsatz. Wahlhelfer kann jeder werden, der zur jeweiligen Wahl auch wahlberechtigt ist. Was machen Wahlhelfer? Sie überwachen während des Wahltags die Wahlhandlung, geben Stimmzettel aus, führen das Wählerverzeichnis und beantworten Fragen von Wählerinnen und Wählern zum Ablauf bei der Stimmabgabe. Nachdem die Wahllokale geschlossen sind, zählen sie die abgegebenen Stimmzettel aus, ermitteln also das Wahlergebnis im Wahllokal. Je nach Aufgabenbereich erhalten die Ehrenamtlichen 60 Euro (Wahlhelfer und Beisitzer) oder 80 Euro (Wahlvorsteher, stellvertretender Wahlvorsteher und Schriftführer).

Wer am Wahlsonntag mithelfen will, kann sich bei der Stadt mit folgenden Angaben melden:

Angabe, ob man ausschließlich in einem Wahllokal in Wohnortnähe eingesetzt werden will oder flexibel überall in Ingolstadt eingesetzt werden kann

Kontaktdaten (Telefon, Mobil, E-Mail)

Um sich zu bewerben, können sich Interessierte auf dieser Seite der Stadt eintragen (dazu erst „Wahlhelfer“ auswählen, dann „Bewerbung“ anklicken). Wer von der Stadt ausgewählt wird, erhält rechtzeitig eine schriftliche Berufung vom Wahlamt mit allen wichtigen Informationen.

Wer sind die Direktkandidaten aus Ingolstadt?

Offiziell stehen die Kandidatinnen und Kandidaten ab dem 30. Januar sicher fest. Viele Entscheidungen sind aber bereits gefallen. Diese Kandidaten der Parteien treten in Ingolstadt um das Direktmandat an:

Reinhard Brandl (CSU)

Nadine Praun (SPD)

Merlin Nagel (Grüne)

Lukas Rehm (AfD)

Martina Edl (Freie Wähler)

Nikita Renner (FDP)

Sarah Vollath (Die Linke)

Franz Hofmaier (ÖDP)

Jens Rohrer (Die Partei)

Benedikt Schatz (Volt)

Rolf Seidl (Bayernpartei)

Welche Abgeordneten aus Ingolstadt sitzen aktuell im Bundestag?

Im aktuellen Bundestag sitzt für den Wahlkreis Ingolstadt nur Reinhard Brandl für die CSU (Direktmandat). Kein anderer Kandidat und keine Kandidatin ist über die Landesliste in das Parlament eingezogen.

Wo finde ich die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Ingolstadt?

Nach Schließung der Wahllokale am Wahltag um 18 Uhr gibt es erste Hochrechnungen. Bis die Ergebnisse für einzelne Wahlkreise bekannt werden, dauert es in der Regel wenige Stunden. Sobald diese feststehen, finden Sie hier die Wahlergebnisse für Ingolstadt.