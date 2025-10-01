Icon Menü
Bundeswehr erhält neuen NH90 Marinehubschrauber in Manching für Tests und Erprobung

Manching

Die Bundeswehr in Manching bekommt einen neuen Hubschrauber

Bei der WTD 61 der Bundeswehr in Manching gibt es einen neuen Marinehubschrauber. Der NH90 wird dort getestet und erprobt.
Von Redaktion
    Ein NH90 in einer Marineversion steht ab sofort auf dem Flugplatz der Bundeswehr in Manching.
    Ein NH90 in einer Marineversion steht ab sofort auf dem Flugplatz der Bundeswehr in Manching. Foto: Evi Glöckl/WTD61

    Die Wehrtechnische Dienststelle für Luftfahrzeuge und Luftfahrtgerät in Manching erprobt und testet alles, was bei der Bundeswehr fliegt. Dazu betreibt sie, einzigartig bei der Bundeswehr, von allen Typen mindestens ein Muster – Jets, das Transportflugzeug A400M sowie verschiedene Hubschraubertypen.

    Bei der Bundeswehr in Manching wird ein neuer Hubschrauber erprobt

    Die Hubschrauberflotte der WTD 61 hat nun ein neues Muster dazu bekommen, wie die Bundeswehr mitteilt: einen NH90 in einer Marineversion.

    Die alten Marinehubschrauber Sea King und Sea Lynx wurden ausgemustert und durch Marine-Versionen des NH90 ersetzt. Diese Sea Lion und Sea Tiger genannten Varianten des NH90 müssen nun erprobt und getestet werden. Dafür hat die WTD 61 speziell ausgebildetes Personal, das oft für mehrere Typen ausgebildet ist. (AZ)

