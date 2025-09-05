Icon Menü
Bundeswehr ignoriert PFAS-Reinigungsauflagen in Neuburg: Umweltskandal bedroht Gesundheit und Natur

Kommentar

Bundeswehr missachtet PFAS-Auflagen in Neuburg: Dieser Umweltskandal muss endlich gestoppt werden

Seit Jahren schreibt das Landratsamt der Bundeswehr vor, eine PFAS-Reinigungsanlage in Neuburg zu bauen, doch es passiert nichts. Die Behörde muss den Verursacher endlich in die Verantwortung nehmen. Ein Kommentar.
Von Andreas Zidar |
    • |
    • |
    • |
    Jahrzehntelang nutzte die Bundeswehr in Neuburg PFAS-belasteten Löschschaum. Die Folgen werden immer deutlicher.
    Jahrzehntelang nutzte die Bundeswehr in Neuburg PFAS-belasteten Löschschaum. Die Folgen werden immer deutlicher. Foto: Andreas Arnold, dpa (Symbolbild)

    Neuburg ist Schauplatz eines Umweltskandals erster Güte. Rund um den Nato-Flugplatz sind Böden, Gewässer und Grundwasser mit PFAS-Chemikalien verseucht, verursacht durch den jahrzehntelangen Einsatz von belasteten Feuerwehrlöschschäumen. Den Behörden ist dies seit 2011 bekannt. Bis heute, und das ist der eigentliche Skandal, hat sich an der Situation vor Ort jedoch kaum etwas verändert. Nach wie vor leitet die Bundeswehr Regenwasser, das nach dem Bodenkontakt mit PFAS verunreinigt ist, in den Gänsgraben, den Zeller Kanal und letztlich in die Donau. Auch belastetes Grundwasser mischt sich hierbei möglicherweise unter, weil das Kanalsystem unter dem Flugplatz offenbar undicht ist.

