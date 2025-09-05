Bundeswehr missachtet PFAS-Auflagen in Neuburg: Dieser Umweltskandal muss endlich gestoppt werden

Neuburg ist Schauplatz eines Umweltskandals erster Güte. Rund um den Nato-Flugplatz sind Böden, Gewässer und Grundwasser mit PFAS-Chemikalien verseucht, verursacht durch den jahrzehntelangen Einsatz von belasteten Feuerwehrlöschschäumen. Den Behörden ist dies seit 2011 bekannt. Bis heute, und das ist der eigentliche Skandal, hat sich an der Situation vor Ort jedoch kaum etwas verändert. Nach wie vor leitet die Bundeswehr Regenwasser, das nach dem Bodenkontakt mit PFAS verunreinigt ist, in den Gänsgraben, den Zeller Kanal und letztlich in die Donau. Auch belastetes Grundwasser mischt sich hierbei möglicherweise unter, weil das Kanalsystem unter dem Flugplatz offenbar undicht ist.

Andreas Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86633 Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundeswehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis