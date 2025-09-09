Icon Menü
Bundesweiter Warntag 2025: Sirenenalarm und Warnsystem-Tests im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Neuburg-Schrobenhausen

Handys klingeln, Sirenen heulen: Bundesweiter Warntag am Donnerstag

Am 11. September werden in ganz Deutschland um 11 Uhr wieder die Sirenen und andere Warnmittel ausgelöst. Dazu startet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz eine Umfrage.
    Am 11. September heulen in ganz Deutschland probeweise die Sirenen.
    Am 11. September heulen in ganz Deutschland probeweise die Sirenen. Foto: Jens Büttner, dpa

    Am Donnerstag, 11. September, findet wieder der bundesweite Warntag statt. Pünktlich um 11 Uhr werden zeitgleich in allen Landkreisen und Kommunen mit einem Probealarm die Warnmittel ausgelöst. Mit einem an- und abschwellenden Heulton von einer Minute Dauer werden auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen die Sirenen ertönen.

    Der bundesweit einheitliche Probealarm hat zum Ziel, die Bevölkerung zu sensibilisieren, die Funktion und den Ablauf der Warnung besser verständlich zu machen und auf die verfügbaren Warnmittel wie beispielsweise Sirenen, Warn-Apps, Cell Broadcast und digitale Werbeflächen aufmerksam zu machen. So soll dazu beigetragen werden, das Wissen um die Warnung in Notlagen zu erhöhen und damit die Selbstschutzfähigkeit der Bevölkerung zu unterstützen.

    Warntag: Am 11. September heulen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen die Sirenen

    Um eine Rückmeldung aus der Bevölkerung zu erhalten, startet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unter www.warntag-umfrage.de eine Online-Umfrage, an der alle Interessierten teilnehmen und ihre Erfahrungen mitteilen können. Die Umfrage startet am 11. September gegen 11 Uhr. Weitere Informationen zum Probealarm sowie der Umfrage sind unter www.warnung-der-bevoelkerung.de und www.bbk.bund.de/bundesweite-warntag abrufbar. (AZ)

