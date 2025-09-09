Handys klingeln, Sirenen heulen: Bundesweiter Warntag am Donnerstag

Am Donnerstag, 11. September, findet wieder der bundesweite Warntag statt. Pünktlich um 11 Uhr werden zeitgleich in allen Landkreisen und Kommunen mit einem Probealarm die Warnmittel ausgelöst. Mit einem an- und abschwellenden Heulton von einer Minute Dauer werden auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen die Sirenen ertönen.

Der bundesweit einheitliche Probealarm hat zum Ziel, die Bevölkerung zu sensibilisieren, die Funktion und den Ablauf der Warnung besser verständlich zu machen und auf die verfügbaren Warnmittel wie beispielsweise Sirenen, Warn-Apps, Cell Broadcast und digitale Werbeflächen aufmerksam zu machen. So soll dazu beigetragen werden, das Wissen um die Warnung in Notlagen zu erhöhen und damit die Selbstschutzfähigkeit der Bevölkerung zu unterstützen.

Um eine Rückmeldung aus der Bevölkerung zu erhalten, startet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unter www.warntag-umfrage.de eine Online-Umfrage, an der alle Interessierten teilnehmen und ihre Erfahrungen mitteilen können. Die Umfrage startet am 11. September gegen 11 Uhr. Weitere Informationen zum Probealarm sowie der Umfrage sind unter www.warnung-der-bevoelkerung.de und www.bbk.bund.de/bundesweite-warntag abrufbar. (AZ)