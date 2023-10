20 Jahre Pfarrer in Burgheim: Das ist Dekan Werner Dippel

Dekan Werner Dippel ist seit 20 Jahren Pfarrer in Burgheim. Inzwischen reichen seine Spuren weit über seine heimische Pfarreiengemeinschaft hinaus.

„Als mich meine Oma in Emersacker mit in die Kirche nahm, stand mein Berufswunsch schon fest“, erinnert sich Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel. Pfarrer sollte es sein und wurde es auch. Zuerst spielerisch im heimischen Kinderzimmer, inzwischen 20 Jahre in der Pfarreiengemeinschaft Burgheim. Inzwischen reichen die Spuren von Dippel weit über seine heimische Pfarreiengemeinschaft hinaus. Doch zunächst machte der Geistliche seine Hausaufgaben. „Mein schönstes Ereignis, seit ich in Burgheim bin“, nennt Dippel die Glockenweihe von 2006 mit Weihbischof Anton Losinger. Aus drei wurden fünf Glocken, deren Klang „einzigartig und charakteristisch für die Gemeinde ist".

Der Zufall verhalf dem Jubilar schon zwei Jahre später zu einer weiteren Bereichung im kirchlichen Leben von Burgheim. „Bei einem Faschingsball kam die Idee, die Schnödhofkapelle aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken“, erinnert sich die Vorsitzende der Freunde der Schnödhofkapelle, Daniela Meier. Das Kirchlein im Norden Burgheims wurde renoviert, die alte Glocke wieder installiert und vom heutigen Bischof Bertram Meier, damals Domkapitular in Augsburg, eingeweiht. Zum Christkönigsfest findet alljährlich eine Prozession zur Kapelle mit anschließender Messe statt. Alle Kirchen in der Pfarreiengemeinschaft wurden mit kompetenter Unterstützung der Kirchenpfleger in Dippels Amtszeit renoviert. Acht Kapläne und drei Pastoralpraktikanten durchliefen seine „harte Schule“. Er schafft es auch nachhaltig, gut 100 Ministrantinnen und Ministranten für den Dienst in der Kirche zu begeistern.

Selbst die höchsten Würdenträger in der Diözese, wie hier der ehemalige Augsburger Bischof Konrad Zdarsa, geben immer wieder ein „Gastspiel“ in Burgheim und seinem Pfarrer Werner Dippel. Foto: Peter Maier

Burgheims Pfarrer ist auch außerhalb der Gemeindegrenzen überaus gefragt. Der Regionaldekan und Bischöflich Geistliche Rat gehört der Ökumenekommission der Diözese Augsburg an, ist Präses der Mesner im Dekanat, im Priesterrat der Diözese, stellvertretender Vorsitzender der Familien- und Seniorenhilfe in Oberhausen, Vorstandsmitglied der Kreis-Caritas, Beirat des Jobcenters und Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Landkreises. Dadurch ergab sich eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Landrat Peter von der Grün und Bürgermeistern anderer Gemeinden. Bestens vernetzt ist Dippel auch zu den ganz großen Würdenträgern in der Diözese. Erst in diesem Jahr feierte Bischof Bertram Meier in Burgheim einen Festgottesdienst. Sein Vorgänger Konrad Zdarsa machte dies ebenfalls anlässlich eines Patroziniums. Weihbischöfe, Domkapitulare, Äbte, aber auch Novizen besuchten ständig Burgheim.

Sein Beruf macht Pfarrer Dippel Freude, doch gibt es auch schwere Extremsituationen für ihn. „Einsätze als Notfallseelsorger gehen schon an die Nieren“, bekennt er. Die Frage, ob seine Zukunft weiterhin in Burgheim liegt, lässt der Jubilar offen. „Das liegt in Händen Gottes und unseres Bischofs.“ (pm)

