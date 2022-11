372 Seiten Heimatgeschichte: Das ist die neue Ortschronik von Burgheim

Plus Der Heimatgeschichtliche Verein Burgheim stellt die neue Ortschronik der Marktgemeinde vor. Das 372 Seiten starke Werk hat den Machern einiges abverlangt.

"Unsere Ortsgeschichte soll eine Erfolgsgeschichte werden, sprach die Vorsitzende des Heimatgeschichtlichen Vereins Burgheim, Dorothea Zitzmann, zu ihrem Publikum im brechend vollen Burgheimer Sportheim. Dort stellte der Verein ein 1,8 Kilogramm schweres Buch vor. Die neue Ortsgeschichte Burgheims erzählt von 150 Einblicken in die Vergangenheit mit 450 Abbildungen auf 372 Seiten von der Steinzeit bis 2021. Möglich wurde diese Ortsgeschichte nur durch den höchst engagierten "arbeitswilligen Taktgeber" Marcus Prell, 37 unentgeltlich arbeitende Autoren und Lektoren sowie einem Vereinsbeschluss, dass sämtliche Ersparnisse des Heimatgeschichtlichen Vereins in das neue Werk investiert wurden.