Burgheim

07:30 Uhr

60 Jahre für die Bildung: Rektorin Barbara Mayer verabschiedet sich

Plus Schulleiterin Barbara Mayer verlässt die Burgheimer Schule in Richtung Ruhestand. Zum Abschied gibt es musikalische Hits - mit ganz neuen Texten.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

17 Jahre lang war sie Rektorin der Grund- und Mittelschule Burgheim, insgesamt bringt sie es auf 37 Jahre als Lehrerin im Schuldienst. Und rechnet man ihre eigene Schul- und Studienzeit dazu, dann verbrachte Barbara Mayer knapp 60 Jahre in Bildungseinrichtungen. Aber damit ist jetzt Schluss. Die Schulleiterin verabschiedete sich am letzten Schultag nicht nur in die Sommerferien, sondern in ihren wohlverdienten Ruhestand. Klar, dass man sie nicht einfach so ziehen lassen wollte. Die Abschiedsfeier, die Konrektorin Martha Zeller moderierte, war geprägt von Musik und Eigenkompositionen.

Der Chor des Lehrerkollegiums unter Leitung von Johannes Bauer an der Gitarre und mit der Unterstützung von Pfarrer Werner Dippel (rechts) sang das Udo Jürgens Lied „Mit 66 Jahren“ mit geändertem Text. Foto: Manfred Dittenhofer

Der Lehrerchor hatte, unter Leitung von Johannes Bauer an der Gitarre, den Udo Jürgens Klassiker „Mit 66 Jahren“ mit einem neuen Text versehen. „Mit dem Renteneintrittsalter....“ zielte perfekt auf die scheidende Direktorin ab. Die bedankte sich prompt am Ende der Feier mit einem Überraschungslied. Sie hatte dem Song „Mein kleiner grüner Kaktus“ einen neuen Text verpasst. Musik wird für Barbara Mayer auch im Ruhestand eine wichtige Rolle spielen. „Meine Klavierlehrerin wird sich freuen, dass ich nun endlich mehr Zeit zum Üben habe.“ Aber vor allem auf mehr Zeit mit der Familie freut sich Mayer, Zeit für die gemeinsamen Hobbys wie Sport und Tanzen. Und sie gab ihrem Ehemann auch gleich ein Versprechen. „Der Terminkalender wird geschreddert.“

