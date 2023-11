8000 Euro Schaden: Schwarzer Mitsubishi in Straß zerkratzt

Im Burgheimer Ortsteil wurde ein geparktes Auto beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von 8000 Euro.

In Straß wurde in der Nacht auf Mittwoch ein schwarzer Mitsubishi verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug in der Schloßbreite im Vorgarten eines Neubaus geparkt. Der Mitsubishi hatte Kratzspuren, die mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurden, an der linken Fahrzeugseite und am linken Heck. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)