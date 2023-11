Burgheim

Absage für Internetausbau in Burgheim: "Es ist unsäglich!"

Plus Der Bund wirbt bei den Kommunen für einen flächendeckenden Netzausbau. Zum zweiten Mal folgt die Gemeinde Burgheim diesem Ruf – und bekommt schon wieder eine Abfuhr. Und das ärgert Bürgermeister Michael Böhm.

Michael Böhm ist derzeit schlecht auf das Digitalministerium zu sprechen. Sehr schlecht, um genau zu sein. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch schluckt er das, was er von der mit großen Worten beworbenen Breitband-Initiative des Bundes hält, verbal hinunter. Aber sein Ärger ist unübersehbar, und wenn er von "bürokratischem Irrsinn" spricht, dann ist das noch die höfliche Variante dessen, was er sich tatsächlich denkt.

Es geht um den Breitbandausbau in der Gemeinde. Wie berichtet, will Burgheim dem Wunsch des Bundes nachkommen, dass überall in Deutschland Internet verfügbar ist, damit "die digitale Transformation Deutschlands umfassend gelingt", wie das Bundesverkehrsministerium für Digitales schreibt. Im Rahmen der Gigabitstrategie hat die Bundesregierung daher das Ziel ausgerufen, bis zum Jahr 2030 die notwendige Infrastruktur flächendeckend auszubauen. 90 Prozent der Kosten übernimmt dabei der Bund, zehn Prozent bleiben als Eigenanteil bei den Kommunen hängen. In Burgheim wären das geschätzt 1,5 Millionen Euro.

