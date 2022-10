Absiedlung in Straß-Moos: Wieder wird ein Haus abgerissen

In Straß-Moos brechen Bagger wieder Wohnhäuser ab. Das Dorf leert sich schneller als erwartet.Die bayerische Wasserwirtschaft bereitet drei Donaupolder vor.

„Ruhige Gegend“, sagt der Baggerfahrer, „das gefällt mir.“ Trotzdem reißt er gerade ein gut erhaltenes Einfamilienhaus aus den 60er Jahren ab. Im „Hochwasserdorf“ Straß-Moos fallen wieder Häuser.

Mittlerweile sind die Lücken größer als der Bestand. Von einst 42 Anwesen stehen noch 15 – drei leer stehende mitgerechnet. Die Vorhersagen, dass das kleine Dorf im Donautal langsam verschwindet, treten ein. Es ist einmalig in Bayern, dass ein ganzer Ort aus Gründen des Hochwasserschutzes aufgegeben wird. In kleinerem Umfang hat es bisher staatlich geförderte Absiedlungen in Stausacker bei Kelheim und in Isarmünd, Kreis Deggendorf, gegeben. Schweren Herzens haben die Bewohner ihre Heimat verlassen. Das Umweltbundesamt spricht von der „Rücknahme von Siedlungsbereichen als Anpassungsstrategie an den Klimawandel“.

„Wieder ein Haus weg.“ Die noch verbleibenden Nachbarn sehen sich den Abbruch an. Foto: Winfried Rein

Familie Zeller wollte eigentlich in Moos bleiben. Die Ehefrau ist dort aufgewachsen und die ruhige Lage ohne Durchgangsverkehr ist angenehm. Aber heuer haben sich die Zellers einen Ruck gegeben und sind in die Stadt Neuburg gezogen. „Man wird nicht jünger.“ Haus und Garage hat der Abbruchbagger in dieser Woche abgeräumt. Nachbarn konnten sich zuvor noch brauchbares Material holen.

2023 sollen zwei weitere Häuser folgen, darunter das Anwesen eines Landwirts, der 2021 überraschend verstorben ist. „Dann werden wir die fünf Millionen Euro erreichen“, schätzt Thomas Zapf vom Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt. Das ist die Summe, die der Freistaat Bayern dann an Entschädigungen für Moos ausgegeben hat. Die Eigentümer erhalten rund 75 Prozent eines Schätzwertes. Zwei Drittel übernimmt der Freistaat, acht Prozent die Gemeinde Burgheim und zweieinhalb Prozent der Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Grundstücke bleiben beim Eigentümer. So legt es der Absiedlungsvertrag aus dem Jahr 2008 fest. Im Grundsatz gilt er noch bis 2030.

Absiedlung von Straß-Moos: Nicht alle Bewohner wollen weg

Straß-Moos ist von einst über 100 Einwohnern auf 30 geschrumpft. Der Markt Burgheim hält die Infrastruktur aufrecht. Alle gehen nämlich nicht. „Wegziehen kommt nicht in Frage“, bekräftigt Schäfer Ferdinand Dirschinger. Ein Rentner meint makaber: „Ich gehe höchstens noch in den Friedhof nach Straß.“

Lesen Sie dazu auch

Einige Hausbesitzer haben dem Wasserwirtschaftsamt dennoch grundsätzlich Gesprächsbereitschaft signalisiert. „Es bleibt dabei, dass eine Absiedlung absolut freiwillig ist“, versichert Bauoberrat Holger Pharion. Der entstandenen Dynamik kann man sich allerdings schwer entziehen. Die ursprüngliche Annahme, dass es „Generationen dauert“, bis sich das Dorf leert, wird von der Wirklichkeit überholt.

Das Thema Absiedlung war nach der „Jahrhundertflut“ 1999 aufgekommen, spätestens nach einem weiteren starken Hochwasser 2005. Wenn sich die Kleine Paar am Felsenspitz zurückstaut, die Donau die „Schütt“ flutet und von Niederschönenfeld her der Lech kommt, dann liegt Straß-Moos in einem natürlichen Polder.

Bevölkerung und Gebäude von Straß-Moos sind mittlerweile auf ein Drittel geschrumpft. Freie Wiesenflächen werden häufig aufgeforstet. Foto: Winfried Rein

Derzeit plant die bayerische Wasserwirtschaft acht künstliche Rückhaltebecken entlang der Donau. Der Polder Riedensheim mit acht Millionen Kubikmetern Volumen „ist fertig und betriebsbereit“, sagt Thomas Zapf. Zeitplan und Kosten von 35 Millionen Euro seien „eine Punktlandung“ gewesen. Im Sommer 2022 ist der Wegebau im Zuge der Flurbereinigung beendet worden, 2023 stehe noch die Verlegung der Kläranlage Riedensheim an. Das Abwasser soll zum zentralen Klärwerk nach Stepperg gepumpt werden.

Die Ingolstädter Fachbehörde bereitet überdies die Raumordnungsverfahren der Polder Bertoldsheim, Katzau und Großmehring vor. Es sind teils umstrittene Projekte zum Hochwasserschutz. Bertoldsheim soll aus politischen Gründen als letzter Polder realisiert werden. Das wäre nach dem Zeitplan des Umweltministeriums 2032 der Fall.