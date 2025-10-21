Horrorfund in Burgheim: Arbeiter entdecken wohl eine Leiche auf Baustelle

Arbeiter eines Entsorgungsunternehmens sind am Montagnachmittag in Burgheim auf einen Horrorfund gestoßen. Beim Ausräumen eines alten Wohnhauses in der Ortsmitte entdeckten sie in einem notdürftig reparierten Loch eines Nebenraumes, in das zuvor ein Arbeiter gestürzt war, Knochenteile. Möglicherweise handelt es sich um Überreste eines Menschen. Die Baustelle wurde sofort gesperrt und die Polizei verständigt. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Knochenteile auf Baustelle in Burgheim gefunden

Zum jetzigen Zeitpunkt könne man noch keine genaueren Angaben über die sterblichen Überreste machen, so Michaela Grob vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Derzeit werde ermittelt, wie diese dorthin gekommen sei oder wie lange sie schon an der Stelle liegen. Es gäbe bisher keine Anzeichen, dass hier ein Tötungsdelikt vorliege. Die Ermittlungen dazu laufen.

Gewaltverbrechen ist eher unwahrscheinlich

Das über 100 Jahre alte Haus in unmittelbarer Nähe der Kirche Sankt Cosmas und Damian und des Friedhofes befindet sich seit einigen Wochen im Besitz der Marktgemeinde Burgheim. Vorher hatte darin rund drei Jahrzehnte lang ein 84-jähriger Mann gewohnt. Nach Angaben der Kriminalpolizei seien Knochen gefunden worden, die Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens wollen einen menschlichen Schädel erkannt haben.

Ein Gewaltverbrechen scheint derzeit jedoch eher unwahrscheinlich. Die Ermittler gehen vielmehr davon aus, dass es sich bei dem Fund um einen menschlichen Körper handelt, der aus dem benachbarten Friedhof stammen könnte.