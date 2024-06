Arbeitsunfall in Burgheim: 21-Jähriger von Radlader eingequetscht

Ein 21-Jähriger wurde bei einem Arbeitsunfall am Dienstag in Burgheim verletzt. Er wurde von einem Radlader eingequetscht.

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Dienstagmorgen in Burgheim. Laut Polizei waren an einem aufgebockten kleinen Radlader die Räder bereits entfernt und ein 21-jähriger Mitarbeiter wollte an diesem die Räder wechseln. Hierzu wollte der junge Mann den Radlader mithilfe des Wagenhebers noch ein wenig anheben, wodurch dieser ins Rutschen kam und von den genutzten Stützhölzern rutschte.

21-Jähriger bei Arbeitsunfall in Burgheim verletzt

Der Radlader rutschte glücklicherweise nicht ganz ab und stand zum Teil noch auf den Stützhölzern. So wurde der 21-Jährige nicht gänzlich zwischen Radlader und Bodenbelag eingequetscht. Der 53-jährige Betriebsleiter konnte den Verletzten mithilfe eines weiteren Radladers befreien. Der 21-Jährige wurde daraufhin mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt gebracht. (AZ)