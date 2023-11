Burgheim

vor 39 Min.

Auch 2023 gibt es ein Snowflakes-Winterkonzert mit Party in Burgheim

Am Freitag, 8. Dezember, gibt es Weihnachtlieder und Schlager im Werk- und Eventhaus an der Donau in Burgheim. Was Snowflakes-Projekt bietet.

„Wenn die Wunderkerzen brennen“ nennt die zehnköpfige Band Snowflakes Project ihr diesjähriges Winterkonzert mit Aftershowparty. Das zweiteilige Musikereignis aus weihnachtlichen Weisen und einem Ausflug in die Schlagerwelt findet wie gewohnt im Werk- und Eventhaus an der Donau im Burgheimer Nordpark statt. Am Freitag, 8. Dezember, ist bereits um 18 Uhr Einlass, die ersten Töne erklingen um 19 Uhr. Organisationsleiter Christian Peters bringt geballte Musikkompetenz auf die Bühne. „Die drei Musikerinnen und sieben Musiker sind Profis und Semiprofis“, unterstreicht er. Er selbst sitzt, wie gewohnt, am Schlagzeug. Neu in der Band ist Sängerin Nadine Eimecke, bekannt durch die Rennertshofener Formation „Fischers Friends“ um die Musikerfamilie Polleichtner. Außerdem ist Nadine Eimecke auch als Solokünstlerin auf Hochzeiten und anderen Festen gefragt. Thomas und Stefan Blei, Burgheimer Lokalmatadoren in der Marktmusikkapelle und eigener Band, bringen ihre Stimmbänder ebenfalls ins Schwingen. Die deutlich umfangreichere Vorbereitung lag bei dem musikalischen Leiter Reinhold Böhm mit aufwendigen Arrangements, wie beispielsweise den Weihnachts-Welthit „White Christmas“ „Da arbeitete ich an einem Titel schon mal 20 Stunden“, gestand Reinhold Böhm. Das Musikstück im Big-Band-Stil ist vor allem für die Bläser anspruchsvoller als bisher. Im zweiten Teil entführt Snowflakes Project seine Besucher in die Schlagerwelt, zu Atropop und schottischen Barden. Auch dazu hat Reinhold Böhm viel Arbeit investiert. Den Showeffekt im zweiten Teil begleiten auch fantasievolle Illuminationen. Mit ins Boot holten die „Schneeflocken“ die Festdamen beim 125-jährigen Radlerfest im nächsten Jahr. Die jungen Damen möchten ihre „Dirndlkasse“ aufbessern und übernehmen die Bewirtung mit Getränken und Butterbrezen. Zur anschließenden After-Show-Party darf die Musik auch nicht fehlen, die übernimmt ein DJ. (AZ) Info: Der Kartenvorverkauf läuft bereits beim Haarstudio „Picco Bello“ am Burgheimer Marktplatz und über kontakt@snowflakes-project.de; Der Parkett-Sitzplatz kostet 18 Euro, der Galerie- und der Parkettstehplatz 16 Euro.

