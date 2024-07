Autofahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Am Sonntag gegen 1.30 Uhr schob eine 32-jährige Frau aus Rennertshofen ihr Fahrrad an der Georgistraße in Burgheim in nördliche Richtung zur Donauwörther Straße. Diese wollte sie überqueren und dann weiter an der Donauwörther Straße entlanggehen. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem silbernen Fahrzeug die Georgistraße in nördlicher Richtung und wollte ebenfalls in die Donauwörther Straße nach links einbiegen. Hierbei erfasste er die Rennertshofenerin und ihr Fahrrad mit seiner Front. Die 32-Jährige wurde zu Boden geschleudert und im Gesicht und an der Hand verletzt, berichtet die Polizei. Sie kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Neuburg. Am Fahrrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenssumme beträgt circa 500 Euro.

Die Verständigung der Polizei erfolgte erst ungefähr 1,5 Stunden später. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)