Autofahrer in Burgheim mit 1,4 Promille am Steuer erwischt

Ein Autofahrer fährt in Burgheim alkoholisiert Auto. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

In Burgheim hat die Polizei einen Autofahrer unter Alkoholeinfluss erwischt. Das geht aus einem Bericht hervor. Unter Alkoholeinfluss wurde am 15. Dezember ein 33-jähriger Autofahrer an der Schloßbreite aus dem Verkehr gezogen. Gegen 17.58 Uhr wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei welcher Alkoholgeruch festgestellt wurde.

Alkoholisierter Autofahrer von Neuburger Polizei erwischt

Ein Alkotest ergab über 1,4 Promille. Daraufhin musste sich der 33-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. (AZ)