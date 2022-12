Burgheim

Ballade trifft Filmmusik: "sowflakes project" überzeugt bei Weihnachtskonzert

Kurz entschlossen, aber von hoher Qualität, inszenierte "snowflakes project" eine imponierende Weihnachtsshow im Burgheimer Werkhaus an der Donau.

Plus Amerikanisch und ganz großes Gefühle: Wie das "snowflakes project" in Burgheim für Weihnachtsstimmung sorgt.

Wenn zehn Vollblutmusiker in der Adventszeit ihrer Leidenschaft für gehobene und edle Töne freien Lauf lassen, entsteht so etwas wie „snowflakes project". Der Burgheimer Schlagzeuger Christian Peters rief vor einigen Jahren zu diesem Projekt auf, und neun Gleichgesinnte folgten. Bis Corona kam, gab "snowflakes project" in der Vorweihnachtszeit drei Konzerte, 2022 nur eines. "Ursprünglich hatten wir auch heuer noch Winterschlaf geplant, doch das Kribbeln war stärker", gestand Christian Peters. Da stand bereits der November im Kalender.

