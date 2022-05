Bauarbeiten für Funkmast in Straß haben begonnen

Gegen den Funkmast hatte sich Widerstand geregt. Jetzt wird er aufgebaut, Anfang 2023 soll er dann in Betrieb gehen.

Die Bauarbeiten für den neuen Mobilfunkstandort in Straß haben begonnen. Ein etwa 40 Meter hoher Schleuderbetonmast wird in Zukunft das Mobilfunknetz der Telekom ergänzen. Ziel ist es, die Versorgung in Burgheim und Umgebung zu verbessern, heißt es in einer Mitteilung der Telekom.

Die Deutsche Funkturm baut den Mobilfunkmast am Ortsrand von Straß an der Neuburger Straße im Auftrag der Telekom. „Burgheim bekommt einen modernen und zukunftsfähigen Mobilfunkstandort. In erster Linie werden Kundinnen und Kunden der Telekom von unserem Mast profitieren, wir bieten unseren Standort aber auch allen anderen Mobilfunkanbietern an, sodass keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen“, sagt Bruno Jacobfeuerborn, Geschäftsführer Deutsche Funkturm. In der Regel geht ein Standort sechs bis zwölf Monate nach dem Baubeginn in Betrieb und kann von den Kunden der Telekom genutzt werden.

Der Mobilfunkmast in Burgheim ist auch geeignet, um zukünftig 5G-Dienste zu senden. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2023 geplant. (nr)

