Bei Verfolgungsjagd am Neujahrsmorgen fliegen Drogen aus dem Fenster

Schlechter Start ins neue Jahr für einen 28-Jährigen aus dem Landkreis Donau-Ries: Er liefert sich mit der Polizei eine kleine Verfolgungsjagd.

Eine Kontrolle der Polizei hat für einen 28-jährigen Mann aus dem Landkreis Donau-Ries erhebliche Folgen. Der Mann war gemeinsam mit einer Begleiterin am Montag gegen 3.40 Uhr in der Nacht in Burgheim unterwegs. Die Polizeibeamten aus Neuburg wollten ihn kontrollieren, doch er missachtete die Signale und fuhr einfache weiter.

Nach kurzer Zeit konnten die Beamten, die die Verfolgungsjagd aufgenommen hatte, beobachten, wie die Beifahrerin einen Gegenstand aus dem Wagen warf. Kurze Zeit später hielt der 28-Jährige dann doch an. Er hatte offensichtlich Drogen genommen. Bei der Durchsuchung des 28-Jährigen fanden die Beamten laut Pressebreicht weitere Betäubungsmittel. Auch im Fahrzeug wurde Cannabis sichergestellt.

Zudem stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige keinen Führerschein hat. Er musste sich im Anschluss in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und er konnte nicht weiterfahren.

Bei der Beifahrerin handelte es sich um eine 25-jährige Frau aus dem Landkreis Donau-Ries. Bei ihr fanden die Beamten ebenfalls Drogen. Der aus dem Fenster geworfenen Gegenstand war ein Päckchen mit Amphetaminen. Beide Personen müssen sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Gegen den 28-Jährigen wird zudem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)