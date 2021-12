Burgheim

vor 50 Min.

Beim Dorfplatz in Ortlfing ist der Anfang gemacht

Plus Der Platz rund um die Dorfschänke ist mittlerweile gepflastert. Im neuen Jahr geht es weiter. Dann soll die Grundlage für den Wasserspielplatz gelegt werden.

Von Claudia Stegmann

Pünktlich zu Weihnachten hat der Dorfplatz in Ortlfing sein erstes Etappenziel erreicht. Die neue Treppe zur alten Schule ist betoniert und der Vorplatz ist gepflastert. Jetzt kehren die beiden Lehrlinge Kevin Spielvogel und Patrick Hein noch den feinen Sand in die Fugen – dann ist Feierabend. Ausgerechnet am letzten Tag der Arbeiten zeigt sich der Dezember-Himmel strahlend blau. „So ein Wetter hätten wir in den letzten Wochen öfter haben können“, sagt Alexander Brot, der den Bau seitens der Gemeinde betreut. Doch wichtiger als der Blick in die Vergangenheit ist der in die Zukunft: Denn am 10. Januar soll es in Ortlfing weitergehen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen