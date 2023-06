Burgheim

Beim Feuerwehrfest in Ortfing gibt's den Ministerpräsidenten zum Anfassen

Plus Die Ortsteil-Feuerwehr Ortlfing-Biding feiert Jubiläum und startet in das große Fest-Wochenende mit einem "Stargast". Markus Söder schüttelt Hände und freut sich, mal wieder unter "vernünftigen Leuten" sein zu dürfen.

Am Ende zeigt sich der Himmel versöhnlich. Als Markus Söder wieder in seine Limousine Richtung Nürnberg gestiegen und der letzte Applaus im Zelt verhallt war, spannt sich über dem Festgelände in Ortlfing ein riesengroßer, doppelreihiger Regenbogen. Das Farbspiel mutet ein bisschen wie eine Wiedergutmachung an, nachdem der Auftakt zum viertägigen Jubiläumsfest der Feuerwehr Ortlfing-Biding so ungnädig ins Wasser gefallen war.

Es regnet in Strömen, als am Dorfplatz der Ministerpräsident höchstpersönlich das erste Fass hätte anzapfen sollen und deshalb die Planungen kurzerhand über Bord geworfen werden müssen. Dass der Landesvater zu einem Feuerwehrfest kommt, ist Landtagsabgeordnetem Matthias Enghuber zu verdanken. Vermutlich brauchte es dafür aber nicht viel Überzeugungsarbeit, schließlich kann so ein Auftritt vier Monate vor der Landtagswahl nicht schaden. Der Ortlfinger Feuerwehr sollte das nur recht sein: Sie bekommt ein Zugpferd für ihren Auftaktabend – und ein unvergessliches Erlebnis für die Vereinschronik obendrauf.

