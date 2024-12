Betrunkener Getränkelieferant verursacht Unfall in Burgheim

Ein betrunkener Getränkelieferant hat einen Unfall in Burgheim verursacht. Laut Polizei bemerkte eine 58-jährige Burgheimerin am Samstag einen Schaden von rund 3000 Euro an ihrem Auto. Sie hatte ihren Wagen am Marktplatz in Burgheim geparkt, dort konnte sie einen Lastwagen als Unfallverursacher feststellen. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten eindeutige Beschädigungen an der Bordwand des Getränkelasters feststellen.

Fahrer eines Getränkelasters verursacht Unfall in Burgheim

Der 61-jährige Fahrer hatte den Lastwagen zwischenzeitlich umgeparkt. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab knapp 1,4 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 61-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht ermittelt. (AZ)