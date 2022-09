Burgheim

16:12 Uhr

Bischof Bertram Meier feiert mit den Burgheimern

Plus Zum Patrozinium hat sich Burgheim herausgeputzt und Bertram Meier einen festlichen Empfang bereitet. Im Vorfeld hatte es Spekulationen um Werner Dippel gegeben.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Das trübe Herbstwetter hinderte die Burgheimer nicht an einem festlichen Sonntag: Der Augsburger Bischof Bertram Meier kam zur Ermunterung und zur Feier des Patroziniums in die Marktgemeinde. „Ich freue mich, dass ihr nach Corona wieder an den Start geht“, rief er den Besucherinnen und Besuchern in der Pfarrkirche Cosmas und Damian zu.

