Burgheim 2023: Wo Senioren einmal betreut werden können

Die Marktgemeinde macht sich Gedanken über ihren Ortskern, über Wohnformen im Alter und über den Wiederaufbau von maroden Häusern, die sonst keiner sanieren möchte.

In rund 20 Jahren wird in Deutschland jeder vierte Bürger über 60 Jahre alt sein. Nicht allen wird es vergönnt sein, das Leben bis zuletzt in den eigenen vier Wänden verbringen zu können. Alternative Wohnformen fürs Alter ist deshalb ein Thema, über das sich viele Kommunen Gedanken machen. Wenn auch nicht im eigenen Haus, so sollte es doch zumindest in der Heimat eine Möglichkeit geben, passenden Wohnraum zu finden. Auch in Burgheim will man sich für eine Gesellschaft rüsten, die immer älter wird. Die Tagespflege, die unweit der Marktstraße entstehen wird, ist im Prinzip schon beschlossene Sache. Doch wie sich im Detail ein angeschlossener Wohnbereich für Senioren darstellen soll, muss erst noch entschieden werden.

Im Augenblick stehen zwei Varianten zur Auswahl, wie Bürgermeister Michael Böhm verrät: eine sogenannte "ambulant betreute Wohngemeinschaft" (abWG) und ein klassisches Betreutes-Wohnen-Konzept. Beide Formen sind ideal für Menschen, die in ihrem Zuhause nicht bleiben können, für die gleichzeitig aber eine stationäre Einrichtung nicht gewünscht oder notwendig ist. Der Unterschied ist jedoch, dass die maximal zwölf Bewohnerinnen und Bewohner einer abWG beziehungsweise deren Angehörige ein Gremium bilden, in dem alle Angelegenheiten des Zusammenlebens sowie die Wahl der Pflege-Dienstleistungen beschlossen werden. Die Selbstbestimmung ihres Lebensumfeldes steht also im Fokus. Die Rahmenbedingungen in einem betreuten Wohnen werden hingegen von einem Betreiber

Michael Böhm ist seit 2014 Bürgermeister in Burgheim. Foto: Claudia Stegmann

vorgegeben.

Welche Form in Burgheim umgesetzt wird, muss im kommenden Jahr der Gemeinderat entscheiden. Einige Räte haben sich zusammen mit Böhm bereits eine ambulant betreute Wohngemeinschaft im niederbayerischen Niederwinkling angeschaut. Seitdem tendiert der Bürgermeister eher zu dieser Wohnform, die seinen Worten nach eine intensivere Betreuungsleistung hat, gleichzeitig aber freier in der Mitwirkung ist.

Betreutes Wohnen und Tagespflege in Burgheim geplant

Der betreute Wohnraum soll im Obergeschoss der Tagespflege entstehen, die an der Ecke Georgistraße/Zieglerstraße realisiert werden soll. Eines der beiden Häuser wird dafür sicher abgerissen werden müssen. Ein Planer soll im Laufe des Jahres 2023 Vorschläge machen, wie eine Kombination aus Tagespflege und betreutem Wohnen aussehen könnte. Sobald sich der Gemeinderat für eine Wohnform entschieden hat, will Bürgermeister Michael Böhm auch Kontakt mit passenden Betreibern aufnehmen.

Doch nicht nur für die Senioren will sich die Gemeinde Burgheim künftig gut aufstellen. Auch für nachfolgende Generationen soll die Marktgemeinde ein lebenswerter Ort bleiben. "Wir können uns insgesamt nicht beschweren", betont Böhm. Mit dem vorhandenen Angebot an Geschäften, Gastronomien und Dienstleistungen sei man durchaus gut aufgestellt. Aber man müsse etwas tun, damit es auch so bleibt – oder sogar besser wird.

Und das will Böhm tun, indem er für den Kernort ein Gesamtkonzept entwickeln lässt. Wie machen wir unser Ortszentrum fit für die Zukunft – das ist die Frage, um die sich alles dreht. Da geht es um Einrichtungen für den täglichen Bedarf, um die medizinische Versorgung, um kulturelle Angebote, um die Nutzung leer stehender Häuser, aber auch um die Bedeutung von Grün und Gewässer. Das Areal, das dafür betrachtet wird, erstreckt sich von der Sparkasse über das Rathaus bis hin zur künftigen Tagespflege. Verschiedene Planungsbüros sind bereits damit beauftragt, 900.000 Euro an Fördergeldern allein für die Konzeption wurden genehmigt. Das Ergebnis der Untersuchung, das Mitte 2025 vorliegen soll, werden Vorschläge sein, wie sich das Zentrum von Burgheim idealerweise nach den heutigen Bedürfnissen darstellen müsste. Was davon dann umgesetzt werden kann und soll, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Burgheim kauft marode Häuser im Kernort, um sie zu sanieren

Teil der innerörtlichen Entwicklung sind auch die maroden Häuser an der Donauwörther Straße. Sie sollen irgendwann einen "multifunktionalen Raum bieten", erklärt Böhm, etwa für die Bücherei oder ein Café. Die extreme Hanglage ist das größte Problem an dieser Stelle, steht und fällt die Erdmasse doch mit den Häusern und der darüber liegenden Friedhofsmauer. Auch das ehemalige Hutmacherhaus droht an der Hangkante bereits abzurutschen. Friedhofsmauer und Hutmacherhaus müssen also erst gesichert werden, ehe ein Eingriff in die unteren Häuser möglich ist. Und der sieht einen Teilabriss vor, wie Michael Böhm sagt. Weil die Häuserfundamente den Hang stützen, werden sie stehen bleiben müssen. Ein Planer wird dann Vorschläge machen, wie ein neuer Aufbau aussehen könnte. Doch der muss erst noch gefunden werden – und zwar irgendwo in der Europäischen Union. So sieht es das EU-Vergaberecht vor, wenn die Architektenleistung bei über 215.000 Euro liegt.

Weil das aber nicht so einfach ist und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung dies nicht stemmen können, muss die Gemeinde nun ein Planungsbüro suchen, das wiederum über eine EU-weite Ausschreibung ein Planungsbüro sucht. Einen fünfstelligen Betrag wird das kosten, größtenteils finanziert vom Steuerzahler. "Aber es hilft nichts, wir kommen nicht darum herum", sagt Böhm. Er habe sich deshalb schon überlegt, einen Vergaberechtler einzustellen, der sich um diesen Bürokratismus kümmern könnte.

Gewässerentwicklung: Der Leitenbach in Burgheim wird renaturiert

2023 wird schließlich die Leitenbach-Renaturierung in ihre zweite Phase gehen. Zwischen Burgheim und Illdorf war der Bachverlauf bereits im September neu gezogen worden, jetzt folgt der zweite, längere Bereich in Richtung Burgheim. Auch wenn das Areal jetzt noch wild und umgepflügt aussieht – für das Ergebnis habe die Gemeinde "ein richtig dickes Lob" vom Wasserwirtschaftsamt, von der Naturschutzbehörde am Landratsamt und vom Amt für ländliche Entwicklung bekommen. Gerne würde Böhm als Nächstes den Vohbach renaturieren. "Aber dort gehören uns die Flächen nicht." Dabei würde sich die naturnahe Umgestaltung gerade an dieser Stelle lohnen – als "Naherholungsgebiet vor der Haustüre" für die angrenzenden Bewohnerinnen und Bewohner.