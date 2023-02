Burgheim

vor 33 Min.

Burgheim beendet die Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe

Die Caritas hat 2011 die Nachbarschaftshilfe im Landkreis ins Leben gerufen. Auch in Burgheim wurde das ehrenamtliche Angebot etabliert. Doch jetzt will die Gemeinde eine eigene, zukunftsfähige Form der Seniorenhilfe anbieten.

Von Claudia Stegmann

Sie fühlt sich alleine gelassen. Nicht nur sie, sondern "viele andere Burgheimer" hätten die Nachbarschaftshilfe vor Ort in Anspruch genommen. Doch seit die Gemeinde Burgheim die Zusammenarbeit mit der Caritas beendet habe, weiß die 73-Jährige nicht mehr, wie sie nun die Hilfe bekommt, die sie braucht. Fahrten zu Arzt, Hilfe im Garten, hin und wieder eine Reparatur – ein Anruf bei der Nachbarschaftshilfe genügte, und schon fand sich jemand, der ihr half. Wie es jetzt ohne das ehrenamtliche Konstrukt weitergehen soll, weiß sie nicht. In ihrer Not hat sie am Donnerstag sogar mit einem Plakat in der Hand vor dem Rathaus demonstriert. "Gemeinde Burgheim beendet Nachbarschaftshilfe", stand darauf.

