Burgheim

19:00 Uhr

Burgheim: Diese Fördergelder könnte es für die Ortsentwicklung geben

Für die Ortskernentwicklung in Burgheim gibt es neue Fördergelder.

Plus Die Bewerbung ging im August raus und nun gab es die Zusage: Als eine von 238 Kommunen in Deutschland wurde Burgheim für ein neues Förderproramm ausgewählt. Das sorgte für Diskussionen im Gemeinderat.

Von Katrin Kretzmann

Im August hat sich die Marktgemeinde Burgheim für die Fördermaßnahme „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) beworben – und war erfolgreich. Wie Bürgermeister Michael Böhm (CSU/JBB) in der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündete, wurde die Kommune nun aus einer von insgesamt 238 in ganz Deutschland ausgewählt. Man habe das Interesse daran zwar mit einer „Hauruck-Aktion“ bekundet, wie der Rathauschef sagte, aber es habe sich gelohnt, schließlich „steckt ein immenses Förderpotenzial dahinter“ und es winken Fördergelder in Höhe von 800.000 Euro.

