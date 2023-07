Burgheim feiert am kommenden Wochenende sein Marktfest

Am 29. und 30. Juli wird die Marktstraße in Burgheim wieder zur Partymeile. Was die Gäste dort erwartet.

19 Vereine und Anbieter werden am kommenden Wochenende, 29./30. Juli, den Burgheimer Marktplatz in eine Partymeile verwandeln. Wenn Burgheims Bürgermeister Michael Böhm am Samstag um 18.30 Uhr am Stand des SV Straß das erste Bierfass anzapft, ist zwischen Rathaus und Marktapotheke so ziemlich alles geboten, was das Herz der Marktfestbesucher begehrt.

Natürlich wird es reichlich zum Essen und Trinken für jeden Geschmack geben. Sport und Spiel sind vor allem für die jüngsten Besucher wichtig. Manfred Lösch bringt deshalb seinen überdimensionalen Sandkasten in Stellung. Die Sportkegler stellen ihre historische Holzkegelbahn, ein Nachbau von Ludwig Klein, auf. Wobei es eine enorme Herausforderung bleibt, „alle Neune“ zu treffen. Ebenso ist es bei der Torwand beim TSV Burgheim. Wer drei unten rechts und drei oben links trifft, ist ein wahrer Meister.

Spiel, Sport und Spaß beim Marktfest in Burgheim

Viel „Zielwasser“ ist auch beim „Dosenschießen“ der „Schanzer Zwoaring“ nötig. Viel Spaß hat wohl auch, wer bei Edith Schirmann eine kesse Sohle auf den Asphalt legt. Das Kinderprogramm komplettieren die KLJB Ortlfing-Biding mit Glitzertatoos und Basteln, Verena Flath mit einer Schnitzeljagd, der Radfahrerverein mit Kindertatoos sowie die Elternbeiräte aus Schule und Kitas mit Hüpfburg, Candybar und Popkorn.

Auch Kulturelles ist an diesem Wochenende geboten. Der Heimatgeschichtliche Verein Burgheim stellt in den Schaufenstern der alten Apotheke und des ehemaligen Gubi Aquarelle, Skizzen, Zeichnungen, Funddokumentationen und Fotos des Burgheimer Heimatforschers und Malers Gustl Müller aus. Die Ausstellung in den Vereinsräumen ist darüber hinaus am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Ein Marktfest braucht auch Musik. Dafür sorgt zum Auftakt und beim Sonntagsgottesdienst die Marktmusikkapelle Burgheim unter der Stabführung von Silke von der Grün. Beim Sonntagsfrühschoppen und zum Mittagessen spielt die Band „Malibu“ mit Frontmann Max Blei auf. Den Sonntagabend gestaltet die Castle Home Jazz Band und Bandleader Johannes Hieber. Es wird alles angerichtet sein, was ein gelungenes Marktfest ausmacht. Nur das Wetter sollte noch mitspielen.