Burgheim: Frau landet mit Auto im Gewässergraben

Eine Frau ist mit ihrem Auto in einen Gewässergraben bei Burgheim gefahren. Sie wurde leicht verletzt, ihre Hunde mussten geborgen werden. Die Ursache ist noch unklar.

In einem Gewässergraben zwischen Burgheim und dem Ortsteil Moos ist am Donnerstag eine Frau mit ihrem Auto gelandet. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen in der Mittagszeit auf der Staatsstraße unterwegs.

Burgheim: Frau landet mit Auto in Gewässergraben

Aus noch bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete in dem Graben. Sie wurde leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Ihre beiden Hunde, die mit in dem Pkw waren, konnten mit Hilfe der Burgheimer Feuerwehr gerettet werden.