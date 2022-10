Burgheim

vor 52 Min.

Burgheim verzichtet auf seine Weihnachtsbeleuchtung

Plus Nur der Christbaum vor dem Rathaus soll aufgestellt werden. Warum es gar nicht so einfach ist, Strom zu sparen.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Es ist ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In welchen Bereichen kann eine Kommune Energie einsparen? In allen Gemeinden und Städten von Flensburg bis Garmisch ist diese Frage derzeit Thema. Auch der Gemeinderat Burgheim hat sich kürzlich damit befasst – mit dem Ergebnis, dass es keine großen Einsparpotenziale gibt. Trotzdem will die Marktgemeinde nicht so tun, als ginge sie die Energiekrise nichts an. Es sind einige Stellschrauben, an denen die Gemeinde drehen wird und damit eher symbolisch zum Ausdruck bringt, dass sich Burgheim an einem gesellschaftlichen Thema beteiligt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen