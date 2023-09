Burgheim

18:00 Uhr

Burgheim verzweifelt ein weiteres Mal am Denkmalschutz

Plus Das Landesamt für Denkmalpflege will ein Gebäude in der Burgheimer Georgistraße in die Liste aufnehmen. In der Marktgemeinde ist man nicht begeistert.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Es ist wichtig und richtig, alte, historische Gebäude in Städten und Gemeinden zu erhalten. Denn sie sind Zeitzeugen, erzählen eine Geschichte davon, wie es damals war, wie die Menschen gelebt und ihren Alltag bestritten haben. Jede Kommune hat denkmalschutzwürdige Gebäude, die in die Liste Denkmalliste aufgenommen werden sollten. Jedoch blockieren sie auch die Weiterwicklung und fördern vor allem eines: Leerstand. Das zeigte jüngst ein Beispiel in Burgheim.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Gemeinderat dort mit einem solchen Fall auseinandersetzt. Es geht um eine ehemalige Hofstelle in der Georgistraße. "Das Landesamt für Denkmalpflege hatte uns kontaktiert, weil es das Gebäude in die Liste aufnehmen will", sagte Bürgermeister Michael Böhm. Man sei nicht gegen den Denkmalschutz, aber: "Wenn das Haus aufgenommen wird, dann passt es nicht mehr zu unserer städtebaulichen Entwicklung", sagt der Rathauschef gegenüber unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen