Burgheimer Burschen feiern den Josefstag

Nach dreijähriger Pause zieht der Burschenverein wieder durch die Marktgemeinde. 85 Ehrungen hatten sich in den vergangenen Jahren "angestaut".

Der Josefstag ist für den katholischen Burschenverein Burgheim so etwas wie ein inoffizieller Feiertag. Den Traditionsverein in der Marktgemeinde hoben junge Burschen am 19. März 1900 aus der Taufe. Seitdem läuft am Josefstag alljährlich das gleiche Zeremoniell ab.

Die Vereinsmitglieder, ob Burschen oder Ex-Burschen, versammeln sich vor dem Vereinslokal Brucklachner zu einem Festzug. Zum klingenden Spiel der Marktmusikkapelle unter der Leitung von Maestra Silke von der Grün marschieren die Burschen von einst und jetzt zur Pfarrkirche Sankt Cosmas und Damian. Dort warten bereits die beiden Fahnenabordnungen des Vereins. Die Marktmusikkapelle positioniert sich auf den Stufen des Hochalters und stimmt die Schubertmesse an. Vereinspräses Pfarrer Werner Dippel holt zusammen mit den Ministranten Fahnenabordnung und Vereinsmitglieder an der Pforte ab. Als einziger Kommunalpolitiker hatte sich Landrat Peter von der Grün dem Festzug angeschlossen.

Ehrungen beim Burschenverein Burgheim für 70 Jahre Vereinstreue

Nach der Messe richteten die Burschen den Blick in Richtung Brucklachner. Auf dem Weg dorthin zeigten die Fähnriche, dass sie auch bei strömendem Regen genug „Schmalz“ in den Armen hatten, um ihre Fahnen kreisen und wehen zu lassen. Den geselligen Teil des Josefstagsfeier öffnete Vereins-Vorsitzender Stefan Fieger. Nach drei Jahren Pause standen sage und schreibe 85 Ehrungen für langjährige Mitglieder an. Spitzenreiter waren Alois Bierl, Alfons Wiedemann und Franz Eigen, die bereits vor 70 Jahren dem Burschenvereins beigetreten waren. In diesem Jahr entschlossen sich Adrian Böhm, Nicklas Mechel, Felix Biehler und Lukas Ruthemeier, dem Verein beizutreten.

Vor 70 Jahren traten Franz Eigen und Alois Bierl dem Burschenverein bei. Adrian Böhm, Nicklas Mechel und Lukas Ruthemeier (sitzend von links) taten dies heuer. Vereinspräses Werner Dippel, Andreas Fieger und Tobias Fischer (stehend von links) gratulierten dazu. Foto: Peter Maier

Stefan Fieger informierte die Vereinsmitglieder über einen gelungenen Burschenball. Das nächste Ereignis im Verein ist die Maibaumfeier am 30. April. Außerdem werden sich die Burschen am Marktfest beteiligen.