Burgheimer Gartenbauverein feiert 50-jähriges Bestehen

Zur Jubiläumsfeier schnitzen Kinder Kürbisse und die Gründungsmitglieder tragen sich ins Goldene Buch der Gemeinde ein.

Seit 50 Jahren grünt es nicht nur in grün in Burgheim. Seit Gründung des Gartenbauvereins gibt sich die Marktgemeinde Burgheim sogar recht bunt - wie aktuell durch die bepflanzten Schubkarren im Gemeindegebiet. Den Auftakt zum Jubiläum bildeten die Kinder. Im Pfarrzentrum schnitzten sie Gesichter in Kürbisse für Helloween.

Zur Jubiläumsfeier im Pfarrsaal begrüßte die Vorsitzende Christine Kugler die Kreisvorsitzende Johanna Huber, Burgheims 2. Bürgermeister Andreas Flath und den Hausherrn, Dekan Werner Dippel. Christine Kugler erinnerte an den Beginn des Burgheimer Gartenbauvereins. Bei einem Treff im „Unteren Kaiser“ vor 50 Jahren referierte ein Fachmann über Garten- und Landschaftspflege. Im Publikum war auch der damalige 2. Bürgermeister Karl Bosch. Der nahm den Appell des Referenten, einen Gartenbauverein zu gründen, euphorisch auf. Karl Bosch wurde Gründungsvorstand, der spätere Vorsitzende Walter Gun Schriftführer. Inzwischen zählt der Verein 407 Mitglieder.

Gartenbauverein ist fester Bestandteil der Gemeinschaft in Burgheim

Die Kreisvorsitzende Johanna Huber sieht die Gartenbauvereine als festen Bestandteil der örtlichen Gemeinschaft. Man nehme Rücksicht auf die Natur. Öffentliche Grünanlagen werden ehrenamtlich neu angelegt oder gepflegt. Die Bevölkerung sieht Johanna Huber dabei zweigeteilt. Einerseits erfahren die Gartler viel Anerkennung, allerdings würden andere Bürger dieses ehrenamtliche Engagement als Selbstverständlichkeit sehen. Das verbesserte Umfeld, in dem die Menschen leben, steigere auch das Wir-Gefühl. Zusammen arbeiten und auch feiern fördern den Zusammenhalt der Generationen.

Jugendarbeit beginnt beim Burgheimer Gartenbauverein schon im Kindesalter. Burgheims Kinder schnitzten beim 50-Jährigen Kürbisgesichter. Foto: Peter Maier

„Das machen wir“, bekräftigte Burgheims 2. Bürgermeister Andreas Flath. Der Gartenbauverein pflegt öffentliche Grünanlagen, positioniert bunt bepflanzte Schubkarren, gestaltet den Fronleichnamsaltar am Rathaus und lässt sich den Mut durch Vandalismus nicht nehmen. Andreas Flath hatte auch das Goldene Buch der Marktgemeinde mitgebracht. Johanna Huber sowie die Gründungsmitglieder Helga Reisch, Peter Austel, Helmut Weigl, Lieselotte Hoesch und Walburga Meier durften sich dort eintragen und erhielten einen Blumenstock. Der Gartenbauverein durfte sich über Zuschüsse über 200 Euro vom Kreisverband und 250 Euro von der Gemeinde freuen.