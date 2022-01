Burgheimer hantiert mit Messern vor der Polizei: Ein Beamter verletzt

Ein Mann aus Burgheim hat am Sonntag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er hantierte vor den Beamten mit mehreren Küchenmessern.

Im Rahmen eines Unterstützungseinsatzes für den Rettungsdienst stellten Einsatzkräfte am Sonntag um 8.25 Uhr einen 39-jährigen, erheblich alkoholisierte Tatverdächtigen in der Küche seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Burgheim fest. Über ein offenes Küchenfenster trat man mit dem Mann in Kontakt, teilt die Polizei mit. Im Verlauf entnahm der Tatverdächtige mehrere Küchenmesser aus einer Schublade und hantierte mit diesen. Zu Stichbewegungen in Richtung der Polizeibeamten kam es zu keinem Zeitpunkt.

Polizeieinsatz in Burgheim: Mann muss in Fachklinik eingewiesen werden

Da er die Messer trotz mehrmaliger Aufforderung nicht ablegte, mussten ihm diese abgenommen werden. Über das Küchenfenster verschafften sich die Beamten schließlich Zutritt zu der Wohnung. In der Folge mussten dem Tatverdächtigen Handfesseln angelegt werden. Dabei sperrte er sich gegen die Maßnahmen und leistete Widertand. Weiterhin trat er einen Beamten, spuckte in Richtung der Einsatzkräfte und beleidigte diese. Aufgrund seiner psychischen Verfassung musste er in eine Fachklinik eingewiesen werden. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Der Tatverdächtige blieb durch die Widerstandshandlungen unverletzt. (nr)