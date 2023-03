Burgheimer Künstlerin malt im Einklang mit dem eigenen Zyklus

Plus Lorena Lenz aus Burgheim hat sich als Künstlerin selbstständig gemacht. Bei ihrer Arbeit achtet sie auf den eigenen Körper und erhält sich die persönliche Freiheit.

Mit ihrer Malerei hat sich die Burgheimer Künstlerin Lorena Lenz vor Kurzem selbstständig gemacht. Der Weg in die Selbstständigkeit hat für die 24-Jährige einige Abweichungen bereitgehalten, bis sie schließlich mit Farbe und Pinsel die Erfüllung gefunden hat. Dass Lenz Künstlerin werden wollte, hat vor allem mit der persönlichen Freiheit zu tun, die ihr der neue Beruf ermöglicht. Und mit der Möglichkeit, auf ihren Körper zu hören - im wahrsten Sinne des Wortes.

Ein riesiges Tischtuch ist auf die hintere Wand des Ateliers aufgespannt. Von dem weißen Stoff ist kaum noch etwas zu erkennen. Darüber legt sich eine Farbschicht über die andere. Dunkle Töne mischen sich mit hellen Akzenten, durchbrochen von schrillen Linien. Was das für Motive darstellen soll? "Das weiß ich gar nicht, ich interpretiere meine eigene Kunst nicht", sagt Lorena Lenz lachend. Für sie geht es beim Malen um Emotionen, die eigenen Gefühle ungebremst in Farben und Formen fließen zu lassen.

Lenz hat eigentlich schon immer gerne gemalt. Benutzt alte Wandfarbe für ihre ersten Kunstwerke als Kind, experimentiert bald mit verschiedenen Materialien und spielt mit abstrakten Motiven. Ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen, ist damals aber noch ein weit entfernter Gedanke. "Ich hatte das Gefühl, ich muss einen Beruf erlernen, der ins System passt", erinnert sie sich. Also beginnt sie die Ausbildung zur Tierarzthelferin, später eine Ausbildung zur Schreinerin.

Doch die junge Frau fühlt sich eingeengt. Die starren Arbeitszeiten machen ihr zu schaffen, sie merkt, dass sie so ihr Potenzial nicht ausschöpfen kann - und viel zu wenig auf den eigenen Körper hört. "Gerade wir Frauen sind von unserem Zyklus stark beeinflusst. Mal bersten wir vor Energie, dann müssen wir uns mühsam aus dem Bett kämpfen, wenn uns der Zyklus zu schaffen macht." Doch darauf wird in der Arbeitswelt kaum Rücksicht genommen. Ein Zustand, der Lorenz immer mehr belastet.

Schon während der Ausbildung zur Schreinerin nutzt die 24-Jährige daher das Malen, um ein Ventil für ihre Emotionen zu haben. "Ich bin ein sehr introvertierter und sensibler Mensch. Ich nehme die Stimmungen anderer Menschen schnell auf, daraus wird für mich eine allgemeine Atmosphäre und diese findet sich dann in meinen Bildern wieder", erklärt Lenz ihre Kunst. Als Beispiel nennt sie einen tragischen Tod in der jüngsten Vergangenheit, der sie zu einem ihrer Kunstwerke inspiriert hat. Dunkle Farben befinden sich dort in der Mitte, Verzweiflung, Trauer und Wut sprechen durch die dick aufgetragene Acrylfarbe auf der Leinwand eine eindeutige Sprache.

Schließlich entscheidet sich Lorenz, die Ausbildung zur Schreinerin abzubrechen. "Mir wurde von außen immer wieder Mut gemacht, mehr Zeit in die Kunst zu investieren. Das konnte ich lange nicht annehmen, weil ich dachte, das kann doch jeder", sagt Lenz. Doch sie merkt: "Malen ist für mich wie atmen" - und wagt im vergangenen Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit.

In ihre Bilder bindet Lorenz verschiedene Materialien ein, gibt mit Verpackungsmaterial Struktur oder klebt Blattgold auf die dickkrustige Farbe, um dem Motiv mehr Plastizität zu verleihen. Statt auf selbst gebaute Leinwände malt sie manchmal auf Karton, manchmal auf Stoff. Und auch ein alter Tortenboden aus Pappe kommt da schnell mal zum Einsatz, mit dem sie Farbe auf Bilder wirft und dann verwischt.

Mittlerweile ist Lenz mit sich im Reinen. Als selbstständige Künstlerin kann sie malen, wenn sie sich am produktivsten fühlt, dann, wenn ihr Körper energiegeladen ist. In ihrem selbst gestalteten Atelier verbringt sie dann am liebsten abends und nachts zahlreiche Stunden. "Dann ist draußen alles ruhig, ich drehe die Musik laut auf und lasse die Kunst so entstehen, wie sie es möchte." Ein Motiv habe sie davor nie im Kopf, das Bild entstehe im Prozess.

Wie gut diese Methode funktioniert, zeigt sich auch in dem Erfolg, der sich bei der 24-Jährigen mittlerweile beruflich eingestellt hat. Vor kurzem stellte sie in einer Sparkassenfiliale in Neuburg aus, aktuell ist sie bei der Ausstellung des Kunstkreises unter dem Motto "Zweifarbigkeit" zu sehen. Zahlreiche Kundenaufträge warten darauf, von Lenz umgesetzt zu werden. "Wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, wo ich heute stehe, hätte ich das nie geglaubt", sagt die junge Frau strahlend.

Ihr Wunsch für die Zukunft: "Ich würde gerne noch ein bisschen weniger Motive nach Auftrag malen und stattdessen den Menschen Bilder anbieten können, die so rein von mir gekommen sind." Aber: "Eigentlich könnte es im Moment nicht besser laufen. Und nach Zielen lebe ich eh nicht. Wenn sich etwas ändern sollte, stelle ich mich darauf ein. Aber ich bin mir mittlerweile ganz sicher, dass ich den richtigen Weg gehe."