Burgheimer teilen ihre Kleidung – wie einst St. Martin

So wurde in der Pfarrgemeinde Burgheim der Martinstag gefeiert.

Ein segensreicher Schwerthieb, ein geteilter Mantel und ein nicht mehr frierender Bettler, damit wurde er berühmt und ist es bis heute. Sankt Martin, dessen Namenstag am 11. November gefeiert wird, ist ein wichtiges Datum auch im kirchlichen Leben Burgheims. Zu ihrer Martinsfeier in der Pfarrkirche Sankt Cosmas und Damian spricht die Pfarrgemeinde vor allem Kinder mit Laternen, deren Eltern und Großeltern an. Und das mit großem Erfolg, denn die Kirche war brechend voll.

Da passte der Einstieg auch treffend, dass Gemeindereferent Johannes Baur die Andacht, auf der Gitarre begleitend, mit dem Lied „Dieser Tag soll fröhlich sein“ eröffnete. Kernstück der Feier war das Martinspiel. Schulkinder mimten vor dem Altar das kontrastreiche Leben des Heiligen Martin. Er wurde im heutigen Ungarn als Sohn eines römischen Offiziers im Jahr 316 geboren und musste in jungen Jahren oft „umziehen“. Schließlich musste sein Vater dorthin, wo Krieg war.

Flehentlich bittet der frierende Bettler den römischen Soldaten Martin um ein warmes Kleidungsstück. Foto: Peter Maier

Die Kinder zeigten auch, wie der Ernst des Lebens für den Heiligen begann, als er auch römischer Soldat im Sinne der Familientradition werden musste. Doch Martin „tickte“ anders. So kam es zu der weltberühmten Szene „teilen und helfen“, als Martin mit dem Schwert seinen Mantel zerteilte und eine Hälfte dem frierenden Bettler gab. Nach seiner Militärzeit wurde Martin Priester und erwarb sich hohes Ansehen.

Danach zeigten die Kinder einen weiteren wichtigen Abschnitt im Leben Martins, an den auch heute noch erinnert wird. Als ihn die Gläubigen zu ihrem Bischof erheben wollten, versteckte sich der demütige Diener Gottes in einem Gänsestall. Das schnatternde Federvieh verriet ihn allerdings. Die Martinsgans ist bis heute ein kulinarischer Leckerbissen in vielen Familien. Martin wurde der dritte und ein ganz großer Bischof von Tours. Er starb mit 81 Jahren im Jahr 397, für damalige Verhältnisse ein wahrhaft biblisches Alter.

Ganze Waschkörbe abgelegter Kleider spendeten die Burgheimer Kinder für die „Aktion Hoffnung“. Foto: Peter Maier

Zum Schluss der Andacht spendeten die Kinder abgelegte Kleidung für die „Aktion Hoffnung“ der Diözese Augsburg, womit das Teilen auch praktiziert wurde. Dann wartete Sankt Martin hoch zu Ross schon auf dem Kirchenvorplatz. Die Kinder zündeten ihre Laternen an und folgten dem Reiter über das „Bidi“ zur Burgheimer Schule und sangen dabei „Laterne, Laterne“. Dort teilten sie gemeinsam Lebkuchen, und der Elternbeirat des Kindergartens hatte weitere Leckereien vorbereitet.