Burgheim

vor 17 Min.

Burgheimer Wanderverein wird sich auflösen

Plus Der Burgheimer Wanderverein ist bald Geschichte. Es gibt kaum mehr Mitglieder und niemanden, der das Amt des Vorsitzenden übernehmen möchte.

Von Peter Maier

„Gott zum Gruß, gut zu Fuß!“ Mit diesem Wahlspruch starteten die Burgheimer Wanderfreunde Burgheim im Jahr 1969 als neuer Verein in die damals hoch aktuelle Wanderbewegung. Wandern war in den 1970ern und 80ern so beliebt, dass sogar Bundespräsident Karl Carstens während seiner Amtszeit von 1979 bis 1984 in Etappen die gesamte alte Bundesrepublik durchwanderte.

