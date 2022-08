Diese Elfjährige ist Bürgermeisterin in Burgheim

Die KJR-Kinderspielstadt NeuSobPolis macht halt in Burgheim. Mila Bauer bekleidet das Amt der Rathauschefin. Sie zeigt, wie es in ihrer Stadt läuft.

Auf dem Pausenhof der Grund- und Mittelschule Burgheim stehen Bierbänke und bunte Pavillons. Nichts Besonderes, ganz simpel. Doch in den Augen der Kinder verwandelt sich dieses so einfach wirkende Arrangement in eine Stadt. Da ist das Rathaus, die Polizei, das Gericht. Ein Baumarkt, ein Beautysalon, ein Logistikunternehmen. Das verraten die selbst beschrifteten Schilder, die von den Dächern der Pavillons baumeln.

Über 120 Kinder werden in dieser Woche zu Bürgerinnen und Bürgern der Kinderspielstadt NeuSobPolis. Dabei handelt es sich um ein Ferienprogramm des Kreisjugendrings (KJR). Bereits zum vierten Mal findet die Kinderspielstadt im Kreis Neuburg-Schrobenhausen statt, heuer in Burgheim. In der Vergangenheit hat sie in Neuburg, Karlshuld und Schrobenhausen haltgemacht. Zu den Hauptorganisatoren gehören Kreisjugendpflegerin Anne Heiß, KJR-Geschäftsführer Guido Büttner sowie die KJR-Mitarbeiter Jonas Stubenrauch und Tommy Jacobsen.

Die Währung in NeuSobPolis heißt NeuSob. Spielerisch lernen die Kinder, mit Geld umzugehen. Foto: Laura Gastl

Letzterer ist von Anfang an mit dabei und erklärt: „Wir als Betreuer geben nur das Gerüst vor, das Skelett.“ NeuSobPolis sei eine demokratische Stadt. „Alles andere kann außenrum wachsen.“ Und so entwickele sich das Stadtleben in jedem Jahr ganz individuell.

Einen Einblick in das diesjährige NeuSobPolis gibt Mila Bauer, elf Jahre alt. Sie wurde zu Beginn der Woche demokratisch zur Bürgermeisterin gewählt. Gemeinsam mit ihrer Geschäftsführerin Lea Christ, ebenfalls elf Jahre alt, führt sie durch ihre Stadt. Zeigt, wo sich die Bank befindet, wo das Tattoostudio, die Feuerwehr, das Krankenhaus und die Redaktion der Lokalzeitung NeuSobKurier. Sie erscheint jeden Tag und informiert zum Beispiel über Bürgerversammlungen und darüber, was es zum Mittagessen gibt.

Direkt neben dem Rathaus befindet sich das Arbeitsamt. Anfang der Woche haben sich die Stadtbewohnerinnen und -bewohner – übrigens alle zwischen sechs und zwölf Jahre alt – für einen Job entschieden. „Es kommt aber auch oft vor, dass jemand kündigen will und einen neuen Arbeitsplatz sucht“, sagt Bürgermeisterin Mila Bauer. Besonders beliebt seien die Jobs im Beautysalon – hier werden Fingernägel lackiert – und im Freizeitpark. Die Mitarbeitenden in Letzterem befüllen Wasserbomben und verkaufen Tickets für die Hüpfburg, den Kicker oder das „Vier gewinnt“-Spiel im XXL-Format. Bezahlt wird in NeuSobPolis übrigens mit der Währung NeuSob. Das Geld verdienen sich die Kinder an ihrem fiktiven Arbeitsplatz.

Doch es läuft nicht immer rund. Der Chef vom „Armbandladen“ ist alleine an seinem Biertisch zurückgeblieben, wütend packt er seine Perlen und Materialien zusammen – denn seine beiden Mitarbeiterinnen haben gekündigt. Jetzt will er sein Geschäft aufgeben. „Schade, der Laden war echt schön“, finden Bürgermeisterin und Rathaus-Geschäftsführerin. Doch sie können den Ladeninhaber nicht davon überzeugen, weiterzumachen und nach neuen Angestellten zu suchen. Und so lernen die Kinder, auch mit Enttäuschungen klarzukommen.

Max, Benedikt und Liara (von links) arbeiten im Krankenhaus von NeuSobPolis. Foto: Laura Gastl

Am Freitag endet die erste Woche der diesjährigen Kinderspielstadt. Doch die zweite beginnt bereits am Montag. Dann werden erneut rund 120 Kinder nach NeuSobPolis ziehen – zum Teil sind es altbekannte Bürgerinnen und Bürger, zum Teil aber auch neue Gesichter. Wie auch schon in der ersten Woche sorgen 24 Betreuerinnen und Betreuer für Ordnung.

Und die Bürgermeisterin Mila Bauer, wird sie erneut kandidieren? „Nein“, verrät die Elfjährige. „Ich möchte auch anderen Kindern die Chance geben.“