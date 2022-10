Coronajahr und Vorfreude: Radfahrverein Burgheim zieht Bilanz

Plus Während das Vereinsjahr 2021 noch von Corona geprägt war, verspricht 2022 erfolgreich zu werden. Wie es um die Planungen zum 125-jährigen Jubiläum steht und wer sich über eine Ehrung freut.

Das vergangene Jahr war für den Radfahrerverein Burgheim zwar immer noch ein Coronajahr. Doch die Lockerungen nutzte die Vereinsführung, um bei ihren Mitgliedern Präsenz zu zeigen und für Aktivitäten zu motivieren. Dies sollte sich auszahlen, den 2022 verspricht ein überaus erfolgreiches Vereinsjahr zu werden. Organisationsvorstand Magdalena Dußmann berichtete bei der Jahresversammlung, dass bis Sommer 2021 bis auf kleine „To-go-Dinge gesellschaftlich nichts los war“. Bei Gelegenheiten belegte Albert Frank für die Ein- und Kunstradfahrer Lehrgänge. Der Festausschuss zum 125-jährigen Vereinsjubiläum in 2024 tagte hauptsächlich online. Zum Jahresende 2021 zählte der Burgheimer Traditionsverein 445 Mitglieder.