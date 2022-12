Das Christkind kommt zum "Winterzauber" nach Burgheim

Plus Beim "Winterzauber" in Burgheim wartet das Christkind auf die kleinen Besucher. Aber auch für Erwachsene ist Programm geboten.

Der Brucklachner-Biergarten im Zentrum von Burgheim ist im Sommer ein hoch frequentierter Ort für Kaltgetränke. Nur einmal im Winter, diesmal sogar gut schneebedeckt, sind dort heiße Köstlichkeiten stark begehrt. Die Veranstaltung des TSV Burgheim heißt dann „Winterzauber“.