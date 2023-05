Das ist heuer beim Burgheimer Volksradfahren am Vatertag geboten

An Christi Himmelfahrt startet heuer wieder das Burgheimer Volksradfahren. Welche Strecke auf die Radler wartet und welche Preise im Lostopf sind.

Die "Stammradler" beim Internationalen Burgheimer Volksradfahren erinnern sich noch gut an die wunderbare Strecke und das traumhafte Wetter von 2017. Damals stand die Veranstaltung ganz im Zeichen der Erfindung der "Draisine". Karl Freiherr von Drais zimmerte 1817 den Vorläufer des Fahrrades. Ein Jahr vor dem 125-jährigen Bestehen des Vereins hat sich die erst vor sechs Wochen wiedergewählte Vereinsführung mit den Vorständen Stefanie Barz, Magdalena Dußmann, Markus Schmid, Schriftführerin Karin Weigl und Kassenwart Jörg Abel, erneut für die gut 20 Kilometer lange Rundstrecke in den Südwesten Burgheims entschieden.

Es ist die erste Großveranstaltung seit der Generalversammlung. Der Startschuss fällt am Vatertag, Donnerstag, 18. Mai, um 8 Uhr im Hof des Vereinslokals Kellerwirt. Die Startmöglichkeit besteht bis 12 Uhr. Von Burgheim wird in den Nachbarlandkreis Donau-Ries nach Gempfing, weiter nach Bayerdilling bis nach Pessenburgheim geradelt. Am dortigen Feuerwehrhaus baut der Radfahrerverein einen Rastplatz mit Verpflegungsstation auf. Nach ihrer Stärkung machen sich die Radler auf nach Gut Sulz, zurück nach Bayerdilling, Rain, Staudheim und zum Kellerwirt in Burgheim. Die Strecke ist größtenteils asphaltiert und führt überwiegend durch herrliche Wiesen- und Waldlandschaften, ideal auch für Familien mit Kindern. Weil radeln oftmals in der Gruppe den meisten Spaß macht, sind auch Vereine gerne erwünscht. Besondere Tretfahrzeuge, wie Tandems, Vierer- oder Sechserfahrräder sollen dem Volksradfahren eine besondere Note verleihen.

Burgheimer Volksradfahren heuer an Christi Himmelfahrt

Wichtig ist für die Teilnehmer am Volksradfahren, dass sie mit offenen Augen unterwegs sind. Auf der Loskarte, die zwei Euro kostet, stellt der Veranstalter drei Fragen, deren richtige Beantwortung sehr wertvoll sein kann. Bei Rückkehr zum Kellerwirt kommen alle Loskarten in einen Topf, aus dem die Gewinner gezogen werden. Hauptgewinn ist ein Tandemsprung bei der Luftsportgruppe Burgheim. Im Kellerwirthof wird die Marktmusikkapelle die Radler mit flotten Rhythmen empfangen. Dabei herrscht Biergartenbetrieb zum Vatertag. Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen werden angeboten. Für Kinder stehen eine Hüpfburg sowie eine Schminkecke bereit.

Tags zuvor, am Mittwoch, 17. Mai, findet um 20 Uhr auf der Bühne in der Kellerwirthalle die "Lustige Radltour durch Burgheim" statt. Die Pause nach dem ersten Akt nutzt der Radfahrerverein für Werbung zum 125-jährigen Vereinsbestehen kommendes Jahr. Höhepunkt wird die Vorstellung der zehn Festdamen sein. Karten dazu gibt es im Vorverkauf am Sonntag, 14. Mai zwischen 11 und 13 Uhr für acht Euro an der Radlerhalle in der Langen Gasse und für neun Euro an der Abendkasse.