Der Abstieg lastet noch immer schwer: TSV Burgheim zieht Bilanz

Plus Der Sportverein blickt bei der Generalversammlung auf ein von der Pandemie geplagtes Jahr zurück.Während der Abstieg der 1. Mannschaft noch schwer lastet, gibt es in anderen Bereich auch Grund zur Freude.

Von Peter Maier

„Corona ist in bestimmten Bereichen immer noch präsent und sportlich wie gesellschaftlich verlief das vergangene Jahr nicht nach unseren Vorstellungen!“ So eröffnete Hans Dußmann, Vorstandssprecher des TSV Burgheim die Generalversammlung im Sportheim. Dass die Zusammenkunft der Mitglieder nicht, wie in der Satzung vorgeschrieben, im ersten Quartal des Jahres stattfand, ist ebenfalls der Pandemie geschuldet. Rockparty, Weihnachtsfeier und Winterzauber fielen ganz aus.

