Burgheim

17:10 Uhr

Abkühlung auf vier Rädern: Was ein Eismann aus Burgheim erlebt

Der Italiener macht als Eismann regelmäßig am Burgheimer Badesee halt. Die Sorten, die er verkauft, stellt er alle selbst her.

Plus Von April bis September fährt Luca Giangrazi mit seinem Eiswagen durch drei Landkreise. Die süße Ware, die er verkauft, stellt der Eismann in Burgheim her.

Von Laura Gastl

„Eismann!“: Ein Kind hat Luca Giangrazi in seinem Eiswagen entdeckt, noch bevor dieser die Klingel erschrillen lässt. Der kleine Junge hüpft von der Netzschaukel und spurtet los. Er will wohl der Erste sein, der an diesem heißen Spätnachmittag am Burgheimer Badesee sein Eis in den Händen hält.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen