Burgheim

Der Burgheimer Leitenbach bekommt ein neues Bett

Plus Seit einigen Tagen wird zwischen Illdorf und Burgheim der neue Verlauf für den Leitenbach ausgehoben. Die Renaturierung wirkt sich auch auf den Hochwasserschutz positiv auf.

Der Mensch soll sich die Erde untertan machen – so lautet Gottes Aufforderung an die Menschen nach dem Alten Testament. Damit gemeint ist, sie im Sinne der Schöpfung zu hegen und zu pflegen. Doch im Laufe der Zeit hat es der Mensch mit der Unterwerfung der Natur zeitweise übertrieben – und so sind heute nach Angaben des Bundesumweltamts über 90 Prozent der deutschen Flüsse und Bäche über weite Strecken künstlich begradigt, eingeengt, verrohrt oder von Bauwerken unterbrochen. Es hat jedoch ein Gesinnungswandel eingesetzt. Die EU fördert Maßnahmen, in denen Gewässer renaturiert werden. Dies gilt vor allem für kleine Bachläufe, sogenannte Gewässer 3. Ordnung, wie es etwa der Leitenbach in Burgheim ist. Und genau eine solche Renaturierungsmaßnahme wird dort aktuell durchgeführt.

