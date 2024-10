Die Tagespflege in Burgheim soll „Tagestreff Ellerhof“ heißen

Der Entwurf für die geplante Tagespflegeeinrichtung in Burgheim steht und einen Namen gibt es auch schon: „Tagestreff Ellerhof“ soll sie heißen - in Anlehnung an die ehemaligen Eigentümer des Anwesens. „Sie haben das Projekt von Anfang an unterstützt“, begründete Bürgermeister Michael Böhm die Namensgebung am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung. Die Gemeinde hatte das Haus 2021 mit Blick auf eine Seniorenbetreuung gekauft und den Verkäufern für deren Kooperation ein „namentliches Vermächtnis“ zugesichert. Außerdem sei die Anmutung des Wortes „Ellerhof“ einfach gefälliger, als wenn die Rede von einer Tagespflege ist.

