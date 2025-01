Ehrenamtsabend in der Pfarreiengemeinschaft Burgheim

In der Pfarreiengemeinschaft Burgheim fand der Ehrenamtsabend statt. Fast 200 geladene Gäste folgten der Einladung von Pfarrer Werner Dippel zu diesem Abend, der mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Cosmas und Damian begonnen hat. Im Anschluss traf man sich im Pfarrzentrum Burgheim, wo Pfr. Dippel allen Ehrenamtlichen in der PG für ihren Einsatz dankte. In einem Festakt, der von Adrian Böhm am Klavier musikalisch umrahmt wurde, sind die ausscheidenden Kirchenverwaltungsmitglieder geehrt und verabschiedet worden. Aus der Pfarrei Burgheim: Horst Wittmann (1½ Jahre in der KV), Jürgen Hofgärtner (6 Jahre), Ralf Beßle (30 Jahre) und Hans-Jürgen Wittwer (36 Jahre, davon 18 Jahre als Kirchenpfleger), aus der Pfarrei Illdorf: Franz Baumgartner (12 Jahre) und aus der Pfarrei Wengen: Franz Stöckl (36 Jahre, davon 36 Jahre als Kirchenpfleger). Nach der Laudatio über jeden der ausscheidenden KV-Mitglieder überreichte Pfarrer Werner Dippel eine Urkunde und ein Geschenk. Vor allem das lange Engagement der Herren Beßle, Wittwer und Stöckl wurde hervorgehoben und besonders geehrt. Von Seiten der Diözese wird ihnen noch eine entsprechende Ehrung zuteil werden. Mit einem gemütlichen Beisammensein mit Buffet, Getränken und Gesprächen klang der Ehrenamtsabend aus.

Pfarreiengemeinschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchenverwaltung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis