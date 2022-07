Ein neuer Imbisswagen am Burgheimer Badesee

Gäste am Burgheimer Badesee können sich an einem neuen Imbisswagen verpflegen. Wann der Wagen geöffnet hat.

Er ist nicht zu übersehen, der neue Imbisswagen am Burgheimer Badesee. Knallrot ist er, der New York-Imbiss, an dem es alles gibt, was einen entspannten Sommertag am See noch schöner macht. Der Besitzer, ein Inder aus dem Aichacher Raum, hat von der Gemeinde Burgheim bis Ende September eine Betriebserlaubnis erhalten. Geöffnet ist der Imbiss donnerstags bis sonntags von 11 bis 19 Uhr. (clst)