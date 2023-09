Einbruch in Burgheim: 30.000 Euro Schaden wegen 100 Euro Beute

Ein Unbekannter stiehlt aus einem Büro Bargeld und Tankkarten. Der Schaden, den der Dieb dabei anrichtet, ist jedoch um ein Vielfaches höher.

In der Nacht auf Sonntag ist ein unbekannter Täter gegen 1.35 Uhr in ein Firmengebäude in der Bertoldsheimer Straße in Burgheim eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Person zuerst einen Zaun aufgezwickt und war dann über ein Fenster in ein Büro eingedrungen. Dort wurden neben einer Geldkassette mit etwa 60 Euro Bargeld zwei Tankkarten entwendet. In einem weiteren Büroraum wurde ein Technikkasten beschädigt.

Hoher Sachschaden bei Einbruch in ein Firmengelände in Burgheim

Der Wert des erlangten Gutes beträgt insgesamt etwa 100 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf etwa 30.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)