Einbrüche in Burgheimer Bäckerei und Metzgerei

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in Burgheim in eine Bäckerei und Metzgerei eingestiegen. In der Bäckerei nahmen sie einen Tresor mit Bargeld mit.

Unbekannte sind in Burgheim in eine Bäckerei und eine Metzgerei eingebrochen. In der Bäckerei am Burgheimer Marktplatz stemmten die Unbekannten die Eingangstür auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mehrere Schubladen wurden durchsucht, aus denen Geld entwendet wurde. Ein Tresor, in dem sich ebenfalls Bargeld befand, wurde von den Tätern mitgenommen. Der Schaden in der Bäckerei beläuft sich an ersten Erkenntnissen auf 3200 Euro.

Im gleichen Zeitraum in der Nacht auf den Montag öffneten Unbekannte ebenfalls am Marktplatz in Burgheim ein Fenster einer Metzgerei. In der Metzgerei wurde nach Angaben der Mitarbeitenden nichts entwendet. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Die Polizeiinspektion Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 08431/6711-0.

Lesen Sie dazu auch