Burgheim

vor 33 Min.

Eine eigens komponierte Messe für den Bischofsbesuch

Plus Reinhold Böhm hat für das Patrozinium in der Burgheimer Pfarrkirche eine „Missa Nova“ geschrieben. Uraufführung ist am 25. September, wenn Bischof Bertram Meier in die Marktgemeinde kommt.

Von Peter Maier Artikel anhören Shape

Zählte die neue Burgheimer Messe „Missa Nova“ nicht zu den Sakralwerken, könnte man von einer „Heidenarbeit“ sprechen, die Reinhold Böhm sich auferlegt hat. Der 54-jährige Musiklehrer nahm den anstehenden Besuch von Bischof Bertram Meier in Burgheim zum Anlass, eigens dafür eine Messe zu komponieren. Dabei reifte die Idee selbst schon kurz vor der Coronazeit.

